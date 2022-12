MACERATA - La promozione è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri sera su proposta del ministro Piantedosi. In città era stato protagonista come questore di un'azione importante sul fronte della sicurezza dopo i fatti del 2018

Promozione e nomina di prestigio per l’ex questore di Macerata Antonio Pignataro, protagonista in città di un’azione importante sul fronte della sicurezza (era stato nominato nel febbraio del 2018 poco dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro e il raid razzista di Luca Traini) e della prevenzione antidroga: ieri sera il Consiglio dei ministri, sotto la presidenza del premier Giorgia Meloni, ha decretato «su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Antonio Pignataro e il suo collocamento fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di esperto nell’ambito del Dipartimento delle politiche antidroga». Per Pignataro si tratta di un ritorno all’azione dopo la “stupefacente” decisione del precedente Governo di toglierlo dalla guida della Questura di Macerata per assegnarlo ad altro incarico, incarico peraltro mai ben definito. Fino a ieri, quando è arrivata la nomina del nuovo governo a guida Meloni.

(L. Pat.)