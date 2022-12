CIVITANOVA - Nuovo blitz del comitato che alle 7 ha impedito ai tecnici di Iliad di predisporre l'area per l'installazione dell'impianto. Sono intervenute anche polizia e municipale. Il mezzo pesante alla fine è dovuto tornare indietro. Intanto il Comune ha acquistato l'area dell'Eurospin. Si spera in una risoluzione last minute

di Laura Boccanera

Torna il camion della Iliad per l’antenna di via Caracciolo, barricata dei residenti impedisce l’accesso all’area. I tecnici della ditta di telefonia sono tornati questa mattina a Fontespina per le opere di sistemazione dell’area propedeutiche all’installazione.

Subito i residenti hanno parcheggiato le auto lungo la strada privata per impedire al mezzo pesante di proseguire. Questa mattina alle 7 è arrivato il camion con una gru per tracciare con la breccia un sentiero di camminamento per il passaggio dei mezzi all’interno dell’area, mentre il basamento per l’antenna è già stato realizzato. In strada si sono subito riversati i residenti e con le auto parcheggiate lungo la strada privata hanno impedito al veicolo di procedere. Sul posto sono arrivate anche gli agenti del commissariato e la polizia municipale che ha elevato una sanzione per un’auto parcheggiata in modo improprio, ma non hanno potuto fare azioni di forza dal momento che la via è privata e non sussiste un divieto di sosta. Inoltre la ditta non aveva richiesto un’autorizzazione al passaggio pertanto non vi era la cartellonistica che impediva ai residenti il parcheggio nell’area. La situazione si è sbloccata attorno alle 11 con l’allontanamento del veicolo dell’azienda di telefonia.

Per questa volta i residenti sono riusciti di nuovo a bloccare la prosecuzione dei lavori, ma i tecnici hanno fatto domanda per l’accesso e la prossima volta la municipale potrà anche rimuovere le auto dei residenti qualora vengano posteggiate per impedire ai mezzi di effettuare l’installazione dell’antenna. Il comitato spera in una risoluzione last minute: proprio ieri infatti è comparsa la delibera con la quale il comune ha acquistato l’area di proprietà dell’Eurospin individuata come alternativa, ma al momento pare che nessuna direttiva differente da via Caracciolo sia pervenuta ai tecnici nè che ci sia una volontà del privato proprietario del campo di via Caracciolo a recedere dal contratto con Iliad. Anche perché un’altra area richiederebbe per l’azienda una valutazione di impatto ambientale differente e una rimodulazione dell’antenna con la conseguenza di ritardare i lavori. Al momento da parte del comune c’è solo l’acquisto dei due terreni per un costo di 4500 euro.