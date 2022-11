MACERATA - L'ateneo con la prof Benedetta Giovanola si è occupata del lancio della Jean Monnet Edit, “Etica per un'Europa digitale inclusiva”, finanziata dalla Commissione Europea

L’Università di Macerata è stata protagonista ad Harvard per il lancio della cattedra Jean Monnet Edit, “Etica per un’Europa digitale inclusiva” (“Ethics for inclusive digital Europe), finanziata dalla Commissione Europea. Le cattedre Jean Monnet sono incarichi di insegnamento per progetti didattici di alto profilo sull’integrazione europea. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi alla Harvard Kennedy School, alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti della Harvard University, del Mit-Massachusetts Institute of Technology, dell’Institute for Technology and Global Health e della Pathcheck Foundation.

La cattedra, di cui è titolare Benedetta Giovanola, docente di Filosofia morale al dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali, è dedicata allo sviluppo di un approccio alle tecnologie digitali centrato sulla persona per la promozione dello sviluppo sostenibile e dell’inclusione sociale. Il progetto si occuperà in particolare di promuovere l’eccellenza nell’insegnamento dell’etica delle tecnologie digitali, di accrescere la consapevolezza della società riguardo agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale e di supportare i policy makers, anche europei, nell’elaborazione di politiche di etica dell’intelligenza artificiale, stimolando un dialogo globale sui temi della governance del digitale.

Sono coinvolti, come docenti chiave studiosi di Harvard, Mit, Toronto University, KU Leuven, MCSA Lublin, e, per l’Università di Macerata, i docenti Emanuele Frontoni, Simona Tiribelli e Marina Paolanti.