TOLENTINO - L'atleta è salita sul terzo gradino nella specialità Kumite (combattimento libero) Senior Femminile

La tolentinate Serena Sforzini è salita sul terzo gradino del podio nella specialità Kumite (combattimento libero) Senior Femminile durante il campionato nazionale di Karate Csen (Centro sportivo educazione nazionale), al quale hanno partecipato oltre 1.500 atleti provenienti da tutta Italia.

Si è svolto al palazzetto dello sport di Monterotondo. Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha partecipato con alcuni atleti ottenendo ottimi risultati. Spicca, appunto, Serena Sforzini. «Piena soddisfazione del maestro Fabrizaio Tarulli per i risultati ottenuti dai suoi atleti in una gara nazionale e per l’operato degli ufficiali di gara delle Marche, convocati per questa manifestazione, da lui stesso rappresentati – scrive il Comune di Tolentino -. Il sindaco Mauro Sclavi e il vice e assessore allo Sport Alessia Pupo si complimentano sia con Serena Sforzini che con il maestro Fabrizio Tarulli per l’ottimo risultato conseguito a livello nazionale e che è testimonianza di un duro lavoro, mix di allenamento, di grande impegno personale e di passione».