RICORRENZA - In 16 si sono ritrovati a cena per ricordare la maturità all'Ipsia "F. Corridoni" di Corridonia

Trent’anni, ma sembrava ieri per la complicità ritrovata. Correva l’anno 1990-’91 quando presero il diploma di tecnico chimico-biologico all’istituto Ipsia “F. Corridoni” di Corridonia, si sono ritrovati ieri sera al ristorante Casa De Campo di Montegranaro per ricordare un pezzo di vita scolastica.

Presenti in 16 (da Civitanova, Montegiorgio, Petriolo, Corridonia, Francavilla d’Ete, Morrovalle), alcuni si erano già rivisti fra loro in alcune occasioni, per altri è stato un tuffo al cuore incontrarsi e riabbracciarsi a distanza di tre decenni. Una serata trascorsa tra battute, ricordi e imitazioni di ex professori. E alla fine foto ricordo con tanto di torta con la scritta “W la chimica”. I protagonisti: Sabrina Lupidi (deus ex machina della giornata amarcord), Barbara Bellesi, Emiliano Castrica, Daniela Campetella, Gianluca Giandomenico, Gianluca Cipriani, Danilo Ginobili, Natascia Mari, Marina Scotucci, Massimiliano Di Caprio, Paolo Luciani, Sasha Fonti, Silvia Marsili, Silvia Torresi, Tiziana Montecchiari, Yuri Alessandrini. I ‘diplomati’, dopo i baci e abbracci di commiato, si sono dati appuntamento per un’altra conviviale a Pasqua 2023.