SERIE D - I cremisi pareggiano 2 a 2 in trasferta e tornano a muovere la classifica. Grande reazione dopo essere andati due volte in svantaggio, a segno Nagy su rigore e Stefoni in mischia

Il Tolentino dei giovani interrompe la striscia di sette sconfitte consecutive e strappa un punto prezioso nella tana del Nuova Florida. In Lazio termina 2 a 2, con i cremisi che muovono la classifica e salgono a quota 9, due in più sulle ultime della classe Termoli e Roma City. In svantaggio al tramonto del primo tempo, i ragazzi di Mattoni pareggiano su rigore nel finale della ripresa. Immediato nuovo vantaggio dei locali, ma in pieno recupero il subentrato Stefoni (al posto dell’infortunato Salvatelli) regala la gioia al Tolentino, che domenica prossima ospiterà al Della Vittoria l’Avezzano.

La cronaca. Mister Mattoni non ha a disposizione l’attacco titolare. Alagia, Tizi e Vitiello sono infatti assenti per infortunio. Il portiere Giorgi è stato invece recuperato in extremis da un infortunio rimediato ieri mattina. Parte meglio il Nuova Florida, al 3′, con Capparella, anticipato però da Riberon. Il Tolentino risponde un minuto dopo con il colpo di testa di Nagy, sugli sviluppi di un angolo, sfera out. I ragazzi di Mattoni si fanno preferire per il possesso palla, lasciando poche manovre ai laziali. A metà frazione un’occasione per parte. Adorni per i cremisi, Pacillo per i locali, determinante l’intervento di Giorgi. Il portiere del Tolentino non può nulla, al 39′, sul mancino di Miola, che in mischia porta in vantaggio il Nuova Florida.

In avvio di ripresa locali sfiorano il raddoppio, Capparella incorna senza centrare la porta. Al 36′ è il Tolentino ad andare vicino al pareggio in un paio di circostanze: per due volte la palla attraversa l’area ma nessun giocatore cremisi si fa trovare pronto all’appuntamento. Il gol è nell’aria e arriva al 41′: azione di Moscati, tocco di mano in area di un giocatore del Nuova Florida, dal dischetto Nagy realizza l’1 a 1. Neanche il tempo di esultare che i laziali mettono di nuovo la freccia, al 43′, con El Bakthaoui (proteste ospiti per un dubbio fallo su Nagy). I cremisi di Mattoni non si danno per vinti e in pieno recupero (49′) trovano il meritato pareggio grazie al subentrato Stefoni, in mischia.

Il tabellino:

NUOVA FLORIDA: Giordani, Miola, Pacillo, Capparella, De Marchis, D’Angelo, Kalombo, Sicurella, Spina, El Bakhtaoui Faissal, De Martino. A disp.: D’Angeli, Moretti, Toskic, Ferrari, Menchinelli, Contini, Boggia, Zitelli, Vanni. All.: Boccolini.

TOLENTINO: Giorgi, Di Biagio, Salvatelli (31′ s.t. Stefoni), Nagy, Gori, Riberon (7′ s.t. Mengani), Massarotti (18′ s.t. Lattanzi), Marcelli, Nacciarriti, Cicconetti (18′ s.t. Moscati), Adorni. A disp.: Conforti, Rozzi, Giuli, Ciottilli, Pottetti. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Batini di Foligno (Spatrisano di Cesena – Savino di Napoli)

RETI: 39′ s.t. Miola, 41′ s.t. Nagy (rig.), 43′ s.t. El Bakthaoui, 49′ s.t. Stefoni