MACERATA - Il secondo appuntamento dell'iniziativa di Anffas al negozio Tuttincluso ha visto protagonisti cas Francucci, Fondazione Mastrocola e I sette artiagiani, oltre ai ragazzi e ragazze dell'associazione che hanno raccontato le loro esperienze. Sabato 19 novembre alle 17,30 l'incontro con Azienda Agricola SiGi, Pasta Mancini, Cartechini Food Brothers e Podere Sabbioni

Gustose eccellenze del territorio, produttori che hanno sposato il progetto Anffas, le testimonianze dei ragazzi e delle ragazze impegnate nei progetti dell’associazione e soprattutto tante emozioni.

Si può riassumere così il secondo appuntamento di Tuttinsieme, la mini rassegna di appuntamenti nata per far conoscere la realtà Anffas, storicamente impegnata sul territorio, che ha da qualche anno una sua vetrina in centro. Si tratta di Tuttincluso, il negozio nel cuore del centro storico di Macerata, gestito da persone con disabilità, dove è possibile acquistare sia numerosi prodotti gastronomici legati all’eccellenza del territorio, sia creazioni artigianali realizzate in laboratorio anche con tecniche di riciclo.

A questa realtà sono legati importanti produttori maceratesi. Dopo il saluto del presidente di Anffas Marco Scarponi, tre di loro sono stati presentati sabato nel corso di un partecipato talk show a cui è seguita la degustazione dei prodotti.

A raccontare la storia del torrone di Casa Francucci di Camerino e i segreti della sua preparazione è stato Paolo Attili che ha rilevato l’azienda agli inizi degli anni Ottanta. Carlo Lombi ha presentato la Fondazione Mastrocola, gli obiettivi e le finalità, oltre a portare l’ottimo vino cotto prodotto dall’azienda agricola. Per finire Rita Orazi ha parlato de “I sette artigiani”, l’azienda che vede la sua famiglia impegnata nella produzione di prodotti da forno. Tra questi ci sono gli Skizzati, biscotti ispirati a una delle attività che i ragazzi e le ragazze Anffas fanno all’interno della cooperativa sociale, cioè schizzare oggetti, maglie, scarpe con una particolare tecnica che dà loro grandi soddisfazioni.

Il prossimo appuntamento con @tuttinsieme è sabato 19 novembre alle 17,30 nel loggiato del negozio @tuttincluso. Protagonisti saranno Azienda Agricola SiGi, Pasta Mancini, Cartechini Food Brothers e Podere Sabbioni.