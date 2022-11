Assegni di cura, riaperti i bandi

DOMANDE entro il 1 dicembre, riguarda l'ambito territoriale 14 che comprende i comuni di Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati

L’ambito territoriale 14 ha riaperto i termini per la presentazione delle richieste per la concessione degli assegni di cura e per l’assistenza domiciliare per persone con demenze anno relative al 2023. Nello specifico, si tratta di due avvisi destinati ad anziani ultrasessantacinquenni residenti e domiciliati nel territorio dell’Ats 14 che comprende i comuni di Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati finalizzati ad assicurare un’adeguata assistenza al domicilio di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti. Le domande possono essere presentate dalle 9 di oggi alle 23.59 del 1 dicembre 2022 secondo le modalità indicate nel sito www.ambitosociale14.it.