ECONOMIA - L'azienda di Recanati, leader nella produzione di sistemi di illuminazione, candidata al premio con Agorà e Light Shed 60, due prodotti selezionati da Adi Design Index

Il proiettore architetturale Agorà e il sistema di illuminazione Light Shed 60 di iGuzzini, azienda di Recanati, leader nei sistemi di illuminazione, sono stati selezionati per la pubblicazione Adi Design Index 2022. Il prestigioso volume raccoglie i prodotti candidati per il Premio Compasso D’Oro Adi 2024 che riconosce la qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano.

Agorà, disegnato dall’architetto Jean-Michel Wilmotte, è un proiettore architetturale che parte da ottiche miniaturizzate – con diametro da 72 a 274 mm – e vano ottico orientabile sul piano orizzontale concepito per integrarsi perfettamente negli spazi urbani. Agorà è una soluzione che si adatta a strade, percorsi pedonali e spazi pubblici, pensata alla pluralità applicativa nel contesto urbano, che riduce al minimo gli ingombri. Sono disponibili fino a 14 distribuzioni luminose, da super spot a wide flood, e infinite possibilità di adattare il flusso attraverso un’ampia offerta di accessori per ottenere regie luminose altamente professionali. Agorà può essere controllato con tecnologia Dali e/o Bluetooth LE attraverso l’interfaccia Dali Ble, consentendo Smart Light Control e Smart Services per una città più efficiente, connessa e sicura.

Light Shed 60 è il sistema di illuminazione di iGuzzini che illumina, arreda, assorbe i rumori e diffonde il suono creando benessere nello spazio circostante. Già doppiamente premiato nel 2022 con iF Design Award e Red Dot Design Award per le sue qualità di design, innovazione e sostenibilità, Light Shed è progettato per favorire il benessere delle persone in termini di comfort visivo e acustico. Il sistema varia intensità e temperature di colore, prevede la funzione di fonoassorbenza e ospita strumenti intelligenti che ne estendono le funzionalità oltre la luce, evolvendo il concetto di integrazione nell’architettura e abilitando servizi di sicurezza, entertainment, comfort e sostenibilità. Il disegno essenziale lo rende modulare per comporre geometrie diverse in base alle esigenze; personalizzabile nelle dimensioni, configurazioni, finiture, può essere installato a incasso o a sospensione. Light Shed è un prodotto certificato Pep Eco Passport. iGuzzini produce nello stabilimento di Recanati, nelle Marche, secondo i principi di Ecodesign, utilizzando il 100% di energia rinnovabile, materiali rispettosi dell’ambiente e processi di Circular Manufactoring.

Tutti i prodotti e i progetti selezionati nell’ADI Design Index 2022 saranno in mostra dal 15 al 27 novembre nella sede dell’ADI Design Museum a Milano. La tappa successiva della mostra è a Roma, presso l’Istituto Treccani, dal 13 al 18 dicembre.

(Articolo promoredazionale)