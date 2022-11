MACERATA - Il programma di allenamento coinvolge alunni normodotati e non vedenti, realizzato su idea della docente Patrizia Memè in collaborazione con la maestra Carola Cicconetti

E’ cominciato il corso di scherma inclusiva non vedenti nella palestra del liceo classico Leopardi di Macerata. E’ la prima iniziativa del genere rivolta agli alunni di una scuola nelle Marche. Il corso è stato realizzato grazie alla volontà della professoressa Patrizia Memè, docente di scienze motorie dello stesso liceo, ed alla sensibilità della preside Angela Fiorillo che hanno messo a punto con la maestra Carola Cicconetti della Macerata Scherma Asd un programma di allenamento inclusivo per alunni normodotati e non vedenti.

La scherma per non vedenti è la più recente tra le specialità della scherma paralimpica, è stata sviluppata e regolamentata da un maestro di scherma italiano e si è ben presto affermata in diversi paesi del mondo. Questo successo ha portato la Federazione Internazionale di Scherma ad inserirla tra le gare ufficiali del programma schermistico paralimpico e si avvia ad essere inclusa nelle prossime Paralimpiadi di Parigi 2024. «La scelta di organizzare un corso di avviamento alla scherma inclusiva non vedenti – spiega la maestra Cicconetti – nasce dalla collaborazione con la professoressa Memè che ha considerato la presenza di una alunna non vedente nel liceo Leopardi una opportunità per coinvolgere le classi in uno sport inclusivo. E’ così che ragazzi e ragazze hanno indossato la mascherina oscurante sugli occhi e si sono fatti guidare dal team della Macerata Scherma nell’apprendimento della tecnica di base e poi nel confronto con l’alunna-atleta non vedente»

La scherma è notoriamente una delle discipline sportive più adatte all’inclusione di atleti normodotati e disabili, che possono imparare e confrontarsi alla pari in allenamento ed in gara. Il corso di scherma inclusivo continuerà durante l’anno scolastico nella palestra del liceo, appositamente adattata per creare una pedana fruibile dai non vedenti, grazie alla disponibilità della scuola ed all’impegno della professoressa Memè.

«E’ emozionante e stimolante – continua la maestra Cicconetti – constatare come un’atleta disabile sia in grado di avvicinare e coinvolgere nella pratica sportiva decine di ragazzi e ragazze normodotati. Vorremmo poter realizzare questo anche nella sede di allenamento della nostra associazione, ma attualmente la palestra che ci accoglie non lo consente. Abbiamo però individuato nella nuova palestra della scuola IV Novembre una sede idonea ad accogliere anche atleti con disabilità, per questo abbiamo già presentato all’amministrazione comunale maceratese la richiesta di poterla utilizzare per la scherma inclusiva. Nell’attesa voglio ringraziare di cuore tutti quelli che ci danno la possibilità di far sorridere persone più o meno fortunate, grazie alla scherma».