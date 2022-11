SALUTE - Il 18 e 19 novembre l'ospedale della città ducale con la collaborazione dell'ateneo e del Comune organizza due momenti per parlare di un problema con colpisce milioni di persone ogni anno

Resistenza ai farmaci, un problema globale che coinvolge non solo l’uomo ma anche gli animali e l’ambiente. Unicam aderisce alla campagna mondiale per la consapevolezza sugli antimicrobici (18-24 novembre) promossa annualmente dall’Organizzazione mondiale della sanità, con una serie di iniziative che per l’ateneo sono coordinate da Luca Agostino Vitali della Scuola del Farmaco e da Dezemona Petrelli della Scuola di Bioscienze e Veterinaria.

Ogni anno milioni di persone sono colpite da infezioni resistenti agli antimicrobici, ma il fenomeno è poco conosciuto dai più. L’Oms ha dichiarato la resistenza antimicrobica come una delle 10 principali minacce alla salute globale. Gli antibiotici e altri antimicrobici hanno salvato milioni di vite negli ultimi 100 anni: purtroppo, però, il loro abuso e uso eccessivo sta favorendo la resistenza dei diversi microrganismi (batteri, funghi, virus, parassiti). Questo rende le infezioni comuni più difficili da trattare e aumenta il rischio di diffusione di malattie. Una persona può contrarre un’infezione resistente al trattamento a qualsiasi età, in qualsiasi parte del mondo. La resistenza antimicrobica comporta un enorme costo in termini di vite umane e risorse. Su scala globale, molti fattori hanno accelerato la minaccia della resistenza antimicrobica, tra cui l’uso eccessivo e improprio dei farmaci negli esseri umani, nel settore zootecnico e nell’agricoltura, nonché lo scarso accesso all’acqua potabile, alle strutture sanitarie e all’igiene.

L’edizione 2022 della campagna ha come titolo “Preveniamo insieme la resistenza antimicrobica”. Quest’anno l’iniziativa è promossa non solo dall’Oms ma anche dalla Fao, dall’Unep (Programma delle Nazioni unite per l’ambiente) e dal Woah (organizzazione mondiale per la salute animale).

L’ospedale di Camerino, con la collaborazione e patrocinio dell’Università di Camerino, del comune di Camerino e della Croce rossa, organizza due momenti di incontro e informazione. Il primo all’ingresso dell’ospedale è in programma il 18 novembre, dalle 8 alle 13, il secondo, 19 novembre, 9-13, all’area commerciale Vallicenter sempre a Camerino.

Saranno forniti materiali informativi e sarà possibile porre domande sull’uso consapevole degli antibiotici, sulla resistenza antimicrobica e sull’impatto che questo fenomeno ha sulla salute di tutti.