CIVITANOVA - L'appuntamento è organizzato per domenica 20 novembre dal gruppo giovani dell'ente di assistenza

Il gruppo giovani della Croce verde organizza domenica 20 novembre il primo torneo di burraco. L’iniziativa ha lo scopo di aggregare gli appassionati del popolare gioco di carte e al contempo raccogliere fondi per la Croce verde di Civitanova. L’iniziativa è nata in seno al gruppo giovani, composto da una ventina di ragazzi e ragazze minorenni, ma fortemente motivati verso il mondo del volontariato che prestano servizio all’interno della Croce verde. L’iniziativa si svolgerà all’interno del centro civico Risorgimento nel quartiere San Giuseppe. Tanti i premi in palio per i vincitori offerti da aziende della zona tra cui anche cene ed aperitivi. Per info e prenotazioni Laura 3342343444 e Michela 3287549729