INIZIATIVA - Oggi pomeriggio il primo di una serie di appuntamenti per il mese di novembre

Autunno in compagnia dei libri, riparte oggi una serie di incontri speciali organizzati dalla biblioteca comunale Zavatti in collaborazione con le volontarie del presidio Nati per leggere. Oggi pomeriggio nella casetta di legno del quartiere IV Marine alle 17 letture per bambini da 0 a 6 anni. A novembre anche due incontri speciali per la settimana nazionale Nati per Leggere, che si apre sabato 19 novembre. L’appuntamento con “Andiamo dritti alle storie”, letture per bambini fino a sei anni, si svolgerà mercoledì 23 novembre in biblioteca, alle 17. L’altro incontro è programmato per domenica 27 novembre, ma l’iniziativa si sposta al centro civico del quartiere Risorgimento, alle 10.

La partecipazione è gratuita.Per info e prenotazioni: 0733 813837. La settimana nazionale Nati per Leggere nasce nel 2014 per tutelare il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Il comune di Civitanova ha aderito al programma attraverso la biblioteca che si impegna a diffondere e a garantire la lettura ai più piccoli. Il programma prosegue a dicembre con altri tre appuntamenti. Sempre alla biblioteca comunale, sabato 3 dicembre 2022, alle 17:30, si svolgerà la presentazione del libro “Chi dà luce rischia il buio”, con l’autrice Giulia Ciarapica.