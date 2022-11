SANT'ELPIDIO A MARE - Originario di Casette d'Ete, si era poi trasferito a Porto Sant'Elpidio dove aveva avviato la sua attività. Lavorava molto anche a Civitanova. E' stato il primo presidente del gruppo Giovani Imprenditori della Cna di Fermo. Il cordoglio dell'associazione di categoria

E’ stato trovato senza vita, questa mattina, nella sua abitazione, Paolo Martinelli, morto a causa di un malore. E la nefasta notizia si è rapidamente diffusa sia a Sant’Elpidio a Mare, sua città natale, nello specifico a Casette d’Ete, sia a Porto Sant’Elpidio, dove il 44enne Martinelli ha lavorato per anni con la sua agenzia lungo la Statale Adriatica. Era molto conosciuto anche a Civitanova dove lavorava come grafico per diverse aziende e ristoranti.

Era infatti alla guida di un’azienda che si occupava di grafica e comunicazione, ed è stato anche il primo presidente dei Giovani di Cna. E proprio dall’associazione di categoria degli artigiani arriva il messaggio di cordoglio per una morte prematura e improvvisa che ha lasciato tutti sgomenti e attoniti.

«La presidenza, la direzione e il personale della Cna Territoriale di Fermo partecipano al cordoglio della famiglia Martinelli per l’improvvisa scomparsa di Paolo. Originario di Casette d’Ete, professione grafico, si era poi trasferito a Porto Sant’Elpidio dove aveva avviato la sua attività. Paolo è stato il primo presidente del gruppo Giovani Imprenditori della Cna di Fermo, un ruolo che rivestiva con entusiasmo, con l’obiettivo di contribuire alla crescita professionale e culturale delle nuove imprese del territorio, partecipando sempre attivamente a momenti di incontro e approfondimento anche fuori dalle Marche. Successivamente, ha rappresentato anche il settore Grafica e Stampa nella presidenza provinciale e nei gruppi di lavoro regionali e nazionali. La Cna si stringe ai suoi familiari, esprimendo le più sentite condoglianze».