CIVITANOVA - Una ventenne è imputata davanti al gup, oggi ha detto di essere stata intimorita. Il giudice l'ha prosciolta dalla calunnia, il pm le ha contestato un altro reato

Prima denuncia l’ex per stalking, poi dice che si è inventata tutto, poi dice che è tutto vero: ora è accusata di favoreggiamento personale. Imputata davanti al gup del tribunale di Macerata una ragazza di 20 anni che vive a Civitanova.

La giovane nell’ottobre del 2021 era andata dai carabinieri di Civitanova per denunciare che l’ex fidanzato, un 28enne civitanovese, l’aveva picchiata dopo che tra loro c’era stata una discussione. E la giovane aveva parlato anche di altri episodi. Dunque stalking con avvio del codice rosso. Circa un mese dopo però la ragazza era tornata dai carabinieri e aveva ritrattato. A quel punto era stata denunciata per calunnia.

Oggi si è svolta l’udienza preliminare in cui la ragazza, assistita dall’avvocato Pietro Siciliano, è ritornata sui suoi passi e ha detto che era vero quanto aveva denunciato (e che ha portato al processo per stalking in cui è imputato l’ex fidanzato). La giovane ha detto che aveva deciso di ritrattare perché voleva aiutare l’ex fidanzato ma anche perché sarebbe stata intimorita. In base alle nuove dichiarazioni, il pm Enrico Riccioni ha contestato alla ragazza il favoreggiamento personale. Il giudice Domenico Potetti ha disposto il non luogo a procedere per il reato di calunnia. Per quanto riguarda il favoreggiamento la difesa ha chiesto di fare la messa alla prova e l’udienza è stata rinviata.

Il processo per stalking in cui è imputato l’ex fidanzato della 22enne partirà nel febbraio del prossimo anno. Ad assistere il 28enne è l’avvocato Sandro Moroni.

(Gian. Gin.)