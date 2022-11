TOLENTINO - Nuovi canestri e manto in arrivo per la struttura di viale Giovanni XXIII

I primi canestri al campo di basket di viale Giovanni XXIII a Tolentino si avvicinano. È stato approvato il profetto definitivo ed esecutivo e i lavori per sistemare il campo sono iniziati. Sarà rifatto il manto, sistemata la zona pedonale in betonelle che circonda il campo, e saranno messi due nuovi canestri al posto di quelli che c’erano e che date le condizion in cui versavano sono stati rimossi. È stata anche abbattuta una pianta le cui radici minavano l’integrità del campo da gioco sono stati rimossi alcuni giochi per i bambini, non più a norma e che verranno sostituiti.