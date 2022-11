CIVITANOVA - Locanda Fontezoppa lancia Valle77, un nuovo percorso degustazione alla scoperta dei sapori autentici del territorio (Articolo promoredazionale)

Sono giorni di grandi novità alla Locanda Fontezoppa di Civitanova, location che è l’espressione in cucina del pensiero del mondo Fontezoppa: far risaltare l’estrema qualità del territorio.

Da sempre, infatti, le proposte tengono in grande considerazione le tradizioni autentiche e le spingono in avanti, abbracciando la modernità dei gusti più ricercati. Per questo la chef della Locanda, Cristina Bartolini, ha recentemente inaugurato il nuovo menù invernale alla carta, che con un’attenzione meticolosa alle materie prime spinge in avanti i piatti che sono dei must delle Marche, proiettandoli ai giorni nostri.

Non solo. Locanda Fontezoppa guarda all’orizzonte partendo dalle “radici” più genuine della terra d’origine, tanto da lanciare Valle77: un nuovo percorso degustazione che invita l’ospite ad un viaggio nella Val di Chienti. Tra galantina home-made e ragù di cinghiale, passando per l’immancabile agnello fritto nostrano, Valle77 rispetta e valorizza produttori e produzioni locali, scegliendo con cura primizie del Maceratese e Fermano. Ogni portata è abbinata ad un calice di una bottiglia di Cantine Fontezoppa, il mix che esalta i sapori.

Il percorso degustazione Valle77 e il nuovo menù invernale alla carta vi aspettano – pranzo e cena – nella location di c.da San Domenico 38, con vista sull’incantevole borgo antico di Civitanova Alta.

