SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Gli attaccanti di United Civitanova, Porto Potenza (mister Pitzalis prende il posto di Michettoni) e Borgo Mogliano portano a casa il pallone e trascinano le loro squadre verso la vittoria

di Michele Carbonari

Bomber a segno nell’ottava giornata d’andata nei campionati di Seconda categoria. Sono ben tre le triplette realizzate.

Nel girone F la sigla l’esperto Okere del Borgo Mogliano (dopo il gol nel primo tempo di Calanndrini), il quale travolge la Vis Gualdo e tallona le due battistrada che lo precedono. Nel gruppo E, invece, porta a casa il pallone Serantoni dello United Civitanova (rasoterra, di rapina in mischia e di testa su corner), che non lascia scampo alla Corva. Nel 4 a 0 finale c’è gloria anche per Pozzantini (dal limite). Hattrick anche per Campanari (di testa, da fuori e tap in), attaccante del Porto Potenza, che stende 4 a 1 in trasferta il Recreativo (arrotonda il punteggio in contropiede Cotronè). Buona la prima, dunque, per il neotecnico rossonero Antonio Pitzalis (subentrato al dimissionario Marco Michettoni).

Nel raggruppamento vola in classifica il Montecassiano, corsaro a contro il Real Porto al quale non bastano Filippetti (sulla verticalizzazione di Bartolacci), Mozzicafreddo (sugli sviluppi di un angolo) e Pandolfi (rigore). In inferiorità numerica i rossoblu conquistano i tre punti trascinati da Formicola, Giubilei e Chiaraberta (doppietta).

La Promos perde lo scontro diretto con la Pinturetta (contestato dai locali il rigore dei tre punti) e si allontana dalla vetta, ininfluente la doppietta di Balloni (entrambi i gol dal dischetto). I ragazzi di Morresi vengono agganciati al terzo posto dal Real Telusiano, vincente di fronte al pubblico amico contro l’Aries Trodica (tardiva la rete di Menghini dalla lunga distanza) grazie a Iesari (servito da Pallotto) e Teodori (assist dello stesso Iesari). Di misura l’Academy Civitanovese espugna Morrovalle: decisivo in pieno recupero Alessandrini (assist rasoterra di Setola) e in precedenza il portiere rossoblu Roso che neutralizza un rigore di Gnanzou. Pari e patta fra Santa Maria Apparente (Acuti e Martorella) e Monteluponese (Tomassini e Roccetti). Il Csi Recanati cade con il minimo scarto a Casette d’Ete.

Nel girone F la capolista San Claudio cala il tris interno agli Amatori Appignano: timbrano il cartellino Ibii (azione personale), Angeletti (tap in) e Procaccini (da fuori). Ibii e Procaccino centrano anche due legni. Risponde presente anche la Juventus Club Tolentino, che ha la meglio del Petriolo (Trobbiani dalla distanza firma il momentaneo pareggio): Traorè (sinistro su sponda aerea di Pasotti) e lo stesso Pasotti (mancino sotto l’incrocio accerchiato da avversari) regalano il bottino pieno. Entrambe le squadre chiudono in dieci uomini. Nei quartieri alti, dividono la posta in palio Treiese e Vigor Macerata. I rossoblu scappano nel primo tempo con Pascucci (dai 20 metri, servito da Canesin) e un autogol. Nella ripresa il 2 a 2 finale grazie alle reti arancioblu di Lorenzo Patrassi (sinistro in diagonale) e Castaneda (tap in), palo esterno di Allushaj. Uno a uno invece fra Pennese e Atletico Macerata: il rossoblu Finucci rimedia all’ultimo secondo ad un autogol locale propiziato da una giocata del biancorosso Margherita.

È del Pioraco l’unico blitz di giornata. I giallorossi di Bonifazi, che chiudono in nove, battono in trasferta la Palombese in rimonta: determinanti Ferretti (servito da Ciciani) e Boumad (uno due con Mogliani). Di misura, invece, le affermazioni di Sefrense (nella ripresa Carbone, su rigore, stende il Pievebovigliana) e del Ripesanginesio (Piccioni, ad incrociare, piega la Belfortese).

Nel girone D il Victoria Strada pareggia al 92′ con Gigli lontano da casa contro l’Avis Arcevia. Il Fabiani Matelica, che recrimina per una decisione arbitrale, cade all’inglese ad Argignano.

La top 11 (4-3-3): Roso (Academy Civitanovese); Sciamanna (Ripesanginesio), Hoxha (Sefrense), Mazzolini (Pioraco); Chiaraberta (Montecassiano), Vecchi (San Claudio), Pasotti (Juventus Club Tolentino); Okere (Borgo Mogliano), Campanari (Porto Potenza), Serantoni (United Civitanova). All.: Ruffini (Juventus Club Tolentino).

Il personaggio della settimana: Nicolò Serantoni (United Civitanova). Il 23enne attaccante realizza una tripletta, la prima in carriera fra i grandi, e con sette reti è il capocannoniere del girone E. Con le sue reti la squadra di Enio Tassetti ha raggiunto il terzo posto e se il classe ’99 continuerà così potrà ambire veramente a qualcosa di importante.