Eletti i nuovi rappresentanti sindacali dell’azienda Poltrona Frau. Su un totale di 8 componenti, i lavoratori della storica azienda, leader nella produzione di arredamento di alta gamma, hanno eletto venerdì Luca Cesini, Stefano Rossi, Daniele Piangatello, Andrea Crocetti e Simone Deluca della Fillea Cgil e Simone Vitturini, Francesca Meriggi e Pedro Pannelli della Filca Cisl.

«La Fillea Cgil e la Filca Cisl – scrivono i sindacati – ringraziano tutti i candidati, anche i non eletti, che si sono resi disponibili in maniera diretta per rappresentare i loro colleghi e colleghe.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i membri della Rsu uscente che si sono resi protagonisti in un momento difficile come la gestione dei Protocolli aziendali anti-covid e del rinnovo del contratto integrativo aziendale, riferimento anche a livello nazionale per le aziende del settore».

Hanno partecipato al voto 530 lavoratori e lavoratrici su un totale di 576 aventi diritto con una percentuale del 92%, «Questo dimostra – scrivono ancora i sindacati – l’attività sindacale centrata sulla prossimità e la cura della tutela dei diritti dei lavoratori e lavoratrici è capace di stimolare un elevato grado di partecipazione diretta.

La fiducia espressa nei confronti dei delegati va ora tradotta in un rafforzato impegno volto a garantire e migliorare le condizioni lavorative di tutte le maestranze in un momento di forte espansione produttiva della Poltrona Frau».