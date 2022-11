CAMERINO - Organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza Unicam, nel ricordo della docente di diritto penale recentemente scomparsa, in programma giovedì 17 novembre alle 16,15 al campus universitario

“Cybersecurity fra regole amministrative e indagini penali” è il tema del convegno promosso dalla Scuola di Giurisprudenza Unicam in programma giovedì 17 novembre al Campus universitario con inizio alle 16.15. Organizzato dalla professoressa Maria Lucia Di Bitonto, docente di procedura penale presso la Scuola di Giurisprudenza Unicam, il convegno è dedicato alla memoria della professoressa Maria Riccarda Marchetti, stimata docente universitaria di diritto penale originaria di Camerino e recentemente scomparsa. La crescente minaccia di attacchi al dominio cibernetico e la complicazione del quadro-geopolitico globale espongono sempre più il nostro Paese al rischio di disfunzioni più o meno gravi ai sistemi informatici e alla rete, in grado di pregiudicare se non addirittura mandare in tilt le nostre infrastrutture digitali a supporto di servizi e funzioni essenziali.

Le capacità di risposta, analisi, vigilanza e prevenzione rispetto a questi eventi spettano ora all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita del decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, conv. con modificazioni dalla l. 4 agosto 2021, n. 109. «Molteplici sono le domande – sottolinea la prof.ssa Di Bitonto – sollecitate dall’istituzione di questa nuova agenzia e, tra esse, due assumono rilievo pregnante. Innanzitutto, siamo di fronte a un’agenzia di intelligence oppure no? Inoltre, in qual modo i poteri investigativi attribuiti all’Agenzia si coordinano con quelli dell’Autorità Giudiziaria? Come fare per evitare sovrapposizioni o disfunzioni tra indagini penali e attività dell’Agenzia, posto che ogni attacco cibernetico alla rete è potenzialmente un crimine? Nel corso del convegno cercheremo di rispondere anche grazie alla partecipazione di autorevoli esperti».

Dopo i saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari, del direttore della Scuola di Giurisprudenza Rocco Favale e dell’assessore regionale e delegato alla Consulta regionale “Legalità e cittadinanza responsabile” Filippo Saltamartini, seguiranno le relazioni della professoressa Maria Lucia di Bitonto, della vicedirettrice generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Nunzia Ciardi, della direttrice del dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Foggia Donatella Curtotti, del sostituito procuratore tribunale di Roma Eugenio Albamonte, del direttore del Crispel dell’università Roma Tre Carlo Colapietro.