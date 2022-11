PREVENZIONE - Gli uomini del Comando provinciale di Macerata impegnati nel sensibilizzare sui raggiri di cui potrebbero cadere vittima, distribuendo anche l’apposito vademecum

Quali sono i furti più diffusi e come si riconosce un truffatore. Sono questi alcuni dei temi che vengono affrontati dai carabinieri del Comando provinciale di Macerata nel corso degli incontri rivolti agli anziani per sensibilizzarli sulle truffe ed i raggiri di cui potrebbero cadere vittima, distribuendo anche l’apposito vademecum realizzato.

Nel 2022, finora sono già stati effettuati 29 incontri (19 nelle parrocchie e 10 nei circoli/centri anziani, di Sarnano, San Severino, Loro Piceno, Morrovalle, Potenza Picena, Porto Recanati, Montelupone, Camerino, Ussita, Pieve Torina, Fiuminata, Sefro, Pioraco, Castelraimondo, Matelica, Esanatoglia, Visso, Valfornace, Fiastra e Serravalle del Chienti), per un totale di circa 1.200 partecipanti, e sono in programma ulteriori 61 incontri (43 nelle parrocchie e 18 nei circoli/centri anziani), che saranno svolti nei prossimi mesi, secondo un calendario concordato con le tre Diocesi operanti sul territorio provinciale.



Durante gli incontri che riscuotono sempre un alto gradimento da parte dei partecipanti, vengono fornite indicazioni e raccomandazioni sulle truffe ed i furti più diffusi (ad esempio i finti operatori delle compagnie telefoniche, energetiche o assicurative che si presentano in casa, il furto con la “tecnica dell’abbraccio”, la truffa dello specchietto, ecc.) e le accortezze da osservare per prevenirli e scoraggiare i malintenzionati. Viene inoltre delineata la figura del truffatore ed i vari modus operandi utilizzati per guadagnare la fiducia delle vittime e perpetrare il reato. Le persone anziane, oltre a ricevere tutti i recapiti utili per richiedere aiuto, vengono anche rassicurate ed invitate a segnalare, prontamente e senza alcun timore, ogni situazione sospetta, nella considerazione che molto spesso chi cade in questo genere di raggiri tende a colpevolizzarsi eccessivamente ed a provare vergogna per quanto accaduto, non riferendo il torto subito neanche ai propri familiari.

L’iniziativa rientra nella consueta vicinanza garantita alle popolazioni dall’Arma dei carabinieri, con particolare attenzione alle fasce deboli. Nel 2021 sono stati tenuti, in ambito provinciale, ben 66 incontri, di cui 54 nelle parrocchie/chiese dei vari Comuni e 12 nei circoli/associazioni per gli anziani o nelle sale messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali, per un totale di circa 3.800 partecipanti.