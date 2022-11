PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La capolista biancorossa corsara contro l'Appignanese e vola sempre più in alto. Il centrocampista del Portorecanati segna nel 2 a 0 di Caldarola. I due portieri neutralizzano penalty (quello della Cingolana a Castellano e quello dell'Esanatoglia a Santagata) ma non riescono ad evitare le sconfitte rispettivamente contro Elpidiense Cascinare e Montecosaro

di Michele Carbonari

Il Camerino non ha la minima intenzione di fermarsi e conquista la quinta vittoria consecutiva, confermando sempre più la prima posizione solitaria nel girone C di Prima categoria al termine dell’ottava giornata di andata.

I biancorossi di Tiburzi centrano il colpaccio nella tana dell’Appignanese, terza forza del torneo: decisivo Duca con un bel tiro dal limite (Salvetti colpisce una traversa). Di misura anche il successo della Folgore Castelraimondo, che torna ai piedi del podio trascinata dal palogol di Bisbocci nella ripresa: ko l’Elfa Tolentino, che torna a casa a mani vuote nonostante la traversa centrata da Papavero. Il Portorecanati continua a scalare la classifica grazie al successo all’inglese ottenuto a Caldarola: decisivi Petrini (gran gol dalla lunghissima distanza che sorprende il portiere locale) e Cammertoni (pallonetto).

Due a zero è anche il punteggio con cui il Montemilone Pollenza si sblocca fra le mura amiche e batte il Cska Corridonia nel posticipo domenicale. A segno con un gol per tempo Gonzalez (diagonale, servito dall’altro argentino Rodriguez) e Carboni (tap in dopo aver colpito la traversa sugli sviluppi di un corner), poi espulso. Ritrova la vittora anche il Montecosaro, che al Mariotti rimonta l’Esanatoglia passata in vantaggio grazie al rigore di Piccolini nella prima frazione. Nella ripresa i gol da tre punti di Maluccio (servito da Santagata) e Renzi (dal limite all’incrocio). Nel finale il portiere ospite Ruggeri neutralizza un penalty a Santagata. Un’altro portiere sugli scude in questo turno è Emiliani della Cingolana, che sullo 0 a 0 para un rigore a Castellano dell’Elpidiense Cascinare, che comunque riesce ad espugnare di misura lo Spivach.

Concludono la giornata due pareggi. Matura nel finale quello fra Sarnano ed Urbis Salvia. I padroni di casa passano con il neoentrato Rosi in ripartenza, mentre in zona Cesarini il capitano ospite Curzi prima firma l’1 a 1 e poi colpisce la traversa. Termina a reti inviolate la sfida fra la Settempeda (che chiude in dieci ma resta miglior difesa del girone) e la Vigor Montecosaro.

La top 11 (4-5-1): Emiliani (Cingolana); Leonardo Fede (Camerino), Campilia (Settempeda), Quintabà (Montecosaro), Gonzalez (Montemilone Pollenza); Petrini (Portorecanati), Ferrero (Sarnano), Pietrella (Urbis Salvia), Reucci (Vigor Montecosaro), Michele Mazzetti (Elfa Tolentino); Bisbocci (Folgore Castelraimondo). All.: Tiburzi (Camerino).

Il personaggio della settimana: Marco Petrini (Portorecanati). Il 26enne centrocampista ex Loreto realizza il gol del sabato con un gran tiro da poco oltrepassata la linea di metà campo, beffando il portiere avversario e regalando il vantaggio agli orange sempre più lanciato verso l’alta classifica.