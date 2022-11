TOLENTINO - La ragazzina stava attraversando la strada in via Nazionale quando è stata travolta da un'auto

Investita prima di andare a scuola, ragazzina trasferita al pronto soccorso. È avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, in via Nazionale, all’altezza del distributore Ip a Tolentino.

La 14enne, (residente a Tolentino), era intenta ad attraversare la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che si trova proprio davanti al distributore di carburante, quando un’autovettura Suzuki Jimny condotta da un tolentinate che procedeva in direzione Macerata, l’ha investita. Immediato l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dell’auto medica. La giovane, cosciente all’arrivo dei soccorsi e le cui condizioni non destano particolare preoccupazione, è stata trasferita al pronto soccorso di Macerata. Sul posto, per gli accertamenti del caso, il Nucleo radiomobile dei carabinieri.

(fra. mar.)