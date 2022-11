MACERATA - L'incidente attorno alle 13 all'inizio di via Spalato, subito dopo la chiesa di Santa Croce

Furgoncino finisce fuoristrada e finisce su una colonna dell’impianto del gas cittadino. E’ successo intorno alle 13 a Macerata, all’inizio di via Spalato, subito dopo la chiesa di Santa Croce.

L’autista del furgone, per cause in corso di accertamento, prima della curva, ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada, scontrandosi contro la colonnina del gas. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la polizia che ha chiuso la strada al traffico e ha provveduto a regolare la circolazione fino al momento della riapertura.

(redazione Cm, foto Fabio Falcioni)