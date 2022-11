GAGLIOLE – Incidente intorno alle 11, l’uomo stava facendo un giro insieme ad altri motociclisti. È stato recuperato da 118 e vigili del fuoco e poi caricato sull’eliambulanza. A Serravalle soccorso un pilota caduto mentre girava in pista: è andato in ospedale a Camerino

Esce di strada con la moto e finisce in una scarpata: centauro portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina a Gagliole, all’incirca di fronte al cementificio Sacci. Il motociclista era insieme ad altri centauri quando è avvenuto l’incidente.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo ha perso il controllo della moto che poi si è infilata in una scarpata a lato della strada. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti 118, Soccorso alpino e vigili del fuoco. I soccorritori hanno raggiunto il punto in cui si trovava il motociclista. Lo hanno trovato cosciente. Nel frattempo è stata allertata l’eliambulanza che è atterrata alla piazzola di San Severino, quella più vicina. I soccorritori hanno riportato il ferito sulla strada, lì è stato caricato in ambulanza ed è stato portato di volata all’elicottero. Il motociclista è stato poi trasferito in volo a Torrette.

Altro incidente con la moto circa mezz’ora dopo. Questa volta al campo di motocross di Serravalle. Lì un motociclista che stava girando sulla pista è caduto malamente ed è stato soccorso dal 118. Portato in ospedale a Camerino, le sue condizioni non sono gravi.