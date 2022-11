NOMINA - La senatrice di Porto Recanati: «Potrò continuare a operare nel solco della mia esperienza in Consiglio regionale»

La commissione Sanità del Senato ha un nuovo segretario e viene dal Maceratese: è stata nominata Elena Leonardi (FdI). La senatrice portorecanatese, eletta alle ultime elezioni, da consigliera regionale era presidente della commissione sanità delle Marche. Ora entra a far parte della X commissione del Senato di cui sarà segretario. «La Commissione si occuperà di affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale – dice Leonardi -. Potrò continuare a operare nel solco della mia esperienza in Consiglio regionale, prima come consigliere di minoranza e poi come presidente della Commissione regionale della Sanità. Essere segretario di questa commissione del Senato consentirà di cooperare in maniera sempre più fruttuosa tra Stato e Regione, rappresentando un’occasione per portare nelle Marche le riforme necessarie. Sono certa che anche in questo ambito sapremo portare a Roma il “modello Marche”».