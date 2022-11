LUTTO - Il feretro dovrebbe rientrare in Italia lunedì, salvo imprevisti legati al volo, e la camera ardente sarà allestita nella sala del commiato Bamo per le 18. L'ultimo saluto martedì alle 15,30 a Recanati

Si terrà martedì 14 novembre, alle 15,30 alla cattedrale di San Flaviano a Recanati, il funerale di Marco Simonacci, il dermatologo stroncato da un malore lo scorso 31 ottobre mentre si trovava in Spagna con alcuni amici per una battuta di caccia (leggi l’articolo). Il feretro dovrebbe rientrare in Italia lunedì, salvo imprevisti legati al volo, e la camera ardente sarà allestita nella sala del commiato della casa funeraria Bamo per le 18. A comunicarlo la famiglia, che «ringrazia per la vicinanza e l’affetto che migliaia di persone hanno espresso durante la lunga attesa». Simonacci era conosciutissimo in tutta la provincia non solo per le sue doti umane ma anche per il suo impegno professionale visto che fino allo scorso giugno, quando è andato in pensione, è stato il primario di dermatologia dell’ospedale di Macerata, reparto che aveva fondato trent’anni fa.