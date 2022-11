PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Al difensore centrale camerte vengono annullati due gol, ma poi riesce a segnare la rete decisiva. I giallorossi di Pierantoni centrano la prima vittoria in campionato: Micucci e Bernabei piegano la Cingolana

di Michele Carbonari

Il Camerino vince il derby casalingo contro il Caldarola e blinda il primo posto solitario nel girone C di Prima categoria.

Nella settima giornata d’andata è decisivo, nella ripresa, il difensore centrale Francucci (di coscia sulla punizione di Duca), al quale erano stati annullati altri due gol nella prima frazione. Dietro tre punti, sale in seconda piazza l’Appignanese, corsara di misura ad Esanatoglia: determinante Tarquini a ridosso del 90′, servito in verticale da Fiecconi. Blitz esterno anche per la Settempeda, che batte all’inglese l’Elfa Tolentino e l’ha scavalca in classifica grazie ai sigilli di Silla (da fuori all’angolino) e di Capenti (azione personale). Pirotecnico il 3 a 3 fra Urbis Salvia e Folgore Castelraimondo. All’Eugenio Tombolini gli ospiti sbloccano con Albanese (assist di Francucci), ma i locali ribaltano trascinati dalla doppietta di Cullhaj (scattato sul filo del fuorigioco e di furbizia) e dalla punizione del solito Pietrella. I ragazzi di Carucci accorciano prima dell’intervallo grazie al calcio piazzato di Sparvoli e nel finale pareggiano con il rigore di Bisbocci.

Coglie la prima vittoria stagionale in campionato la neopromossa Vigor Montecosaro, ai danni dell’altra matricola Cingolana. Al Mariotti fanno tutto Micucci e Bernabei, che a loro volta si scambiano anche gli assist vincenti (vana la rete ospite di Agosto). Dividono la posta in palio le altre maceratesi. È uno a uno fra il Portorecanati e il fanalino di coda Sarnano, che torna a muovere la classifica (autogol di Ferrero e Massei su azione). Termina a reti inviolate, invece, fra Cska Corridonia e Montecosaro, con quest’ultima che reclama per un gol regolare annullato a Maluccio per fuorigioco. In inferiorità numerica il Montemilone Pollenza riesce a strappare un punto nella tana dell’Elpidiense Cascinare e interrompe la serie negativa (a segno Rodriguez).

La top 11 (4-4-2): Piergiacomi (Montemilone Pollenza); Zega (Sarnano), Francucci (Camerino), Pagliarini (Portorecanati), Valeriani (Folgore Castelraimondo); Tarquini (Appignanese), Pancotto (Montecosaro), Fioravanti (Cska Corridonia), Micucci (Vigor Montecosaro); Capenti (Settempeda), Cullhaj (Urbis Salvia). All.: Pierantoni (Vigor Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Matteo Francucci (Camerino). Al terzo tentativo, dopo due gol annullati nel primo tempo, il 22enne difensore centrale biancorosso riesce a gonfiare la rete e stendere il Caldarola nel derby. Una rete pensante che consolida il primato dei ragazzi di Tiburzi.