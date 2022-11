ECCELLENZA - I biancorossi di Giacometti vincono 5 a 2 a Porto Sant'Elpidio trascinati da Tittarelli (doppietta), Ortolani, Morettini e Mongiello, tutti a segno nel primo tempo. Gli uomini di Bolzan perdono 1 a 0 nella tana della Forsempronese

Uno straripante Chiesanuova espugna Porto Sant’Elpidio per 5 a 2 e riscatta le due ultime sconfitte in campionato, allontanandosi così dalla zona calda della classifica di Eccellenza. Cade in trasferta, invece, il Valdichienti: la Forsempronese vince di misura grazie ad un guizzo di Battisti ad inizio partita. Gli uomini di Bolzan restano comunque nei quartieri alti della graduatoria e domenica prossima riceveranno la visita del Fabriano Cerreto. Mentre i ragazzi di Giacometti affronteranno fra le mura amiche il Marina. A Porto Sant’Elpidio il Chiesanuova anche oggi era seguito da un gran numero di tifosi. Vittoria con dedica al collaboratore Luciano Lisitano, scomparso un paio di giorni fa. Trascinatori di giornata Tittarelli (doppietta), Ortolani, Morettini e capitan Mongiello.

La cronaca di Porto Sant’Elpidio – Chiesanuova. Il Chiesanuova costruisce la vittoria nella prima frazione di gioco. Al quarto d’ora biancorossi in vantaggio: traversone di Farroni sul secondo palo, Tittarelli di piatto gonfia la rete. Al 20 il Porto Sant’Elpidio squilla con Bruni, che impegna Zoldi in due tempi. Sulle ali dell’entusiasmo il Chiesanuova raddoppia: Mongiello serve Tittarelli, il quale di precisione sigla la doppietta. Al 27′ corner del capitano biancorosso, Ortolani, al rientro, di testa fa 3 a 0. I ragazzi di mister palladini riaprono la gara un eurogol di Russo, dopo aver superato tre avversari. Al 35′, ancora sugli sviluppi di un corner, Mongiello pennella per Morettini che di tacco cala il poker davanti al portiere. Nel finale di frazione, al 42′, lo stesso Mongiello mostra la manita grazie ad un delizioso tocco. Nella ripresa il Chiesanuova gestisce il risultato. Al 49′ Zoldi miracoleggia sul gran tiro di Fuglini. I locali accorciano al 90′ con Traversa, che fissa il definitivo 2 a 5.

Il tabellino di Porto Sant’Elpidio – Chiesanuova 2 – 5:

PORTO SANT’ELPIDIO (4-3-3): Schirripa; Cifani, Mozzoni (46’ Frinconi), Tondini, Fuglini; Amici (76’ Santori), D’Amicis (83’ Ponzielli), Orazi (46’ Rubicini); Ferranti (68’ Traversa), Bruni, Russo. All. Palladini.

CHIESANUOVA (4-4-2): Zoldi; Molinari (60’ Giri), Ortolani, Monteneri, Iommi; Pasqui, Marengo (73’ Wolhein), Morettini, Farroni (83’ Vitali); Tittarelli (58’ Rapaccini), Mongiello (64’ Coppari). All. Giacometti.

ARBITRO: Ferroni di Fermo.

RETI: 11’ e 24’ Tittarelli, 28’ Ortolani, 29’ Russo, 35’ Morettini, 42’ Mongiello, 90’ Traversa

NOTE: Chiesanuova con il lutto al braccio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria del collaboratore Luciano Lisitano. Ammoniti: Ortolani, Iommi, Fuglini, Bruni, Giri. Corner: 4-4. Recupero: 5′ (1’+4’).

Il tabellino di Forsempronese – Valdichienti 1 – 0:

FORSEMPRONESE: Marcantognini, Riggioni (92′ Codignola), Mea, Bucchi (74′ L. Pandolfi), Rosetti, Urso, Palazzi (80′ Spaccazocchi), Conti, Pagliari, R. Pandolfi (85′ Gaia), Battisti (88′ Loberti). A disp.: Fabbri, Tonucci, Fraternali, Aguzzi. All.: Fucili.

VALDICHIENTI: Rossi, Mazzieri (55′ Cisbani), Tombolini, Omiccioli, Sopranzetti, Pigini, Triana, Sfasciabasti, Del Brutto (62′ A. Lattanzi), Trillini, Passewe. A disp.: Cingolani, Cernetti, Morresi, Elias Celli, Lattanzi, Del Gobbo, Palmieri. All.: Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Gorreja di Ancona (Paradisi di Pesaro – Bara di Macerata)

RETE: 8′ Battisti

NOTE: ammoniti: Riggioni, Mea, Bucchi, Urso, Tombolini.