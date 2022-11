CIVITANOVA - Pierino Montecchiari si è sentito male oggi. Aveva 84 anni. Domani il funerale

Stroncato da un malore l’ex presidente di Federpensionati Macerata, Pierino Montecchiari. Aveva 84 anni, era civitanovese. Per due mandati è stato presidente di Federpensionati, l’associazione espressione di Coldiretti che lega gli anziani agricoltori della provincia. A dare notizia della scomparsa di Montecchiari è la stessa Coldiretti. L’84enne questa mattina è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. In passato aveva lavorato come allevatore con tanto di punto vendita aziendale. In Coldiretti aveva rappresentato la categoria “senior” dal 2009 fino al 2018. Nel 2010 era stato insignito dalla Camera di commercio del premio della Fedeltà al lavoro e al progresso economico. La camera ardente è aperta al centro funerario tra Cielo e Terra a Civitanova. Il Funerale si terrà domani alle 14,45 nella chiesa di San Marone, sempre a Civitanova.