Robur e Vigor Macerata insieme

per il settore giovanile

CALCIO - Le due società uniscono le forze per «accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita e di maturità, grazie al gioco più bello del mondo»

«Robur Macerata e Vigor Macerata: un incontro di storie e di passioni fatte di giovani e per i giovani, vissute fino in fondo nei campi da calcio della nostra bella Macerata, quella dei quartieri storici, dalle radici popolari e profonde». Nasce da questi presupposti la collaborazione per il settore giovanile delle due società cittadine.

«Due realtà che gemmano dall’intuizione profetica dell’oratorio, del cortile, dove ogni incontro di gioco diventa un incontro di vita – si legge nella nota congiunta -. In un contesto che rifiuta facili strumentalizzazioni, ambigue illusioni, fatue promesse, nasce una collaborazione che ha lo scopo di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita e di maturità, grazie al gioco più bello del mondo: quello del calcio. “Giocare rende felici perché si può esprimere la propria libertà, si gareggia in modo divertente, si vive un tempo nella gratuità semplicemente… perché? Perché piace, giocare a calcio piace, si rincorre un sogno senza, però, diventare per forza un campione. Anche la Carta dei Diritti dei Ragazzi allo sport ribadisce il diritto di ogni ragazzo di «non essere un campione». È un diritto giocare, e ho il diritto di non diventare un campione, ma ho la felicità di giocare”, dice Papa Francesco».

«Siamo sicuri che questa esperienza – proseguono Robur e Vigor Macerata – produca i frutti sani dell’impegno, della fatica, della gioia di riuscire, della soddisfazione di aver dato ognuno il proprio contributo alla sua squadra. Un sodalizio che vuole accompagnare ogni singolo giovane nel suo percorso di maturazione di uomo e di sportivo. L’esperienza educativa ultracentenaria dei Salesiani di Macerata insieme alla bellissima intuizione di un impegno concreto nel solco della presenza, della passione e della fiducia nello sport quale luogo privilegiato di crescita e di incontro. Vigor e Robur, una collaborazione che intende nascere, crescere e rafforzarsi per dare ad ognuno le opportunità che merita, con particolare predilezione ed attenzione per il settore giovanile e il calcio dilettantistico della juniores e della seconda categoria».

