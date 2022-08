Il grande giorno di Gimbo Tamberi,

domani il “sì” a Chiara Bontempi

MATRIMONIO - Il rito civile, quello religioso avverrà più avanti, si terrà a Pesaro e a celebrarlo sarà il sindaco Matteo Ricci. Festa a Villa Imperiale. Diversi i campioni dello sport che saranno presenti

31 Agosto 2022 - Ore 12:05 - caricamento letture

«Ebbene si, è arrivato il grande giorno. Domani mi sposerò e lo farò nella provincia di Pesaro e Urbino». È l’annuncio social del campione olimpico ed europeo di salto in alto Gianmarco Tamberi, che convolerà a nozze insieme alla fidanzata di una vita: Chiara Bontempi. Il rito civile, quello religioso avverrà più avanti, si terrà domani a Pesaro e a celebrarlo sarà il sindaco Matteo Ricci. «Non ho mai avuto dubbi se fare il mio matrimonio nelle Marche, l’unica nostra grande indecisione è stata cercare di capire quale tra le mille favolose location scegliere. Queste foto per la precisione sono state scattate ad Urbino e credo che questa città abbia bisogno veramente di poche parole. Questa vista lascia senza fiato. E domani, a pochi chilometri di distanza (Villa Imperiale di Pesaro), uno dei giorni più importanti della mia vita».

I due, lui nato a Civitanova ma residente ad Ancona, sono fidanzati da ben tredici anni. Ed è stata lei, invece, ad occuparsi dei preparativi del matrimonio, a cui sono state invitate circa 190 persone. Saranno presenti diversi campioni dello sport come Mutaz Barshim, Marcel Jacobs, Filippo Tortu, Bebe Vio e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Terminata la grande festa, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi trascorreranno il viaggio di nozze, una ventina di giorni, in giro per il mondo: tappa alle Maldive, a Singapore e a Bali, in Indonesia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA