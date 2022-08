Cbf Balducci, svelati

i numeri delle maglie

VOLLEY A1 - Le scelte delle ragazze allenate da coach Luca Paniconi. Stasera alle 20 in piazza della Libertà la presentazione della squadra alla città

31 Agosto 2022 - Ore 13:50 - caricamento letture

Nel giorno della prima uscita al pubblico della Cbf Balducci Hr Macerata, protagonista questa sera alle 20 in piazza della Libertà della presentazione alla città organizzata dal Comune in occasione della festa di San Giuliano, è il momento di scoprire i numeri di maglia che le ragazze di Luca Paniconi vestiranno nella stagione 2022/2023. Si parte dalle quattro ragazze che facevano parte della rosa che ha conquistato la storica promozione in Serie A1 femminile nello scorso campionato. Per la schiacciatrice Alessia Fiesoli resta saldamente sulle spalle il numero 14, mentre la centrale Francesca Cosi ha scelto per l’esordio nel massimo campionato il numero 1. Confermato il numero 15 per l’opposta israeliana Polina Malik, così come il numero 8 per la palleggiatrice Maria Irene Ricci.

Poi ecco i nuovi arrivi in casa Cbf Balducci Hr Macerata: per la coppia Usa formata dalla schiacciatrice Symone Abbott e dall’opposta Akuabata Okenwa ci saranno rispettivamente i numeri 4 e 11. Virando verso il settore liberi, ecco l’amato numero 3 per Silvia Fiori e il ritorno al numero 5 per Francesca Napodano. La schiacciatrice Ola Lipska ha invece scelto il numero 7 per il suo ritorno in arancio-nero mentre la compagna di reparto Giorgia Quarchioni si affida al numero 9.

Infine, la centrale Beatrice Molinaro indossa di nuovo l’inseparabile numero 12, la regista bulgara Nikol Milanova veste la maglia numero 13 e, a chiudere il roster in ordine numerico, la centrale Aurora Poli con il suo numero 18.

I numeri di maglia della Cbf Balducci Hr Macerata 2022/23:

1 Francesca Cosi

3 Silvia Fiori

4 Symone Abbott

5 Francesca Napodano

7 Aleksandra Lipska

8 Maria Irene Ricci

9 Giorgia Quarchioni

11 Akuabata Okenwa

12 Beatrice Molinaro

13 Nikol Milanova

14 Alessia Fiesoli

15 Polina Malik

18 Aurora Poli

