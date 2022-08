“Ad Personam”,

la mostra di Francesca Monti

TREIA - Sarà ospitata nel teatro comunale in contemporanea con il “Giù la piazza festival ex-centrico di libri, incontri, musica, passeggiate”: venerdì, sabato e domenica, dal 2 al 4 settembre

Treia ospiterà nel teatro comunale Ad Personam, elegante mostra di installazioni di Francesca Monti, conosciuta nel mondo dell’arte e degli artisti internazionali per aver a lungo collaborato con il celebre padre Pio Monti nella gestione delle loro gallerie d’arte contemporanea presenti nelle più importanti città italiane Epicentro della loro attività di promozione-produzione dell’arte è sempre stata Treia, in particolare Villa Valcampana, residenza della famiglia Monti, ma anche galleria ed atelier di artisti. Il neoclassicismo della villa treiese ha nutrito l’immaginazione e lo spirito di Francesca Monti che ne ha assorbito e respirato il genius loci e che si ritrova nella sua esposizione. L’evento si svolgerà in contemporanea con il “Giù la piazza festival ex-centrico di libri, incontri, musica, passeggiate”, venerdì, sabato e domenica, dal 2 al 4 settembre.

