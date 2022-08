La gita inclusiva

in barca al largo

delle spiagge di Civitanova

IN MARE - L'iniziativa nata nel 2018 si è svolta anche quest'anno. Hanno partecipato ragazzi con disabilità e le loro famiglie, grazie all'associazione La Marina e Il Faro

29 Agosto 2022 - Ore 11:10 - caricamento letture

Anche quest’anno si è svolta la gita inclusiva in barca al largo delle spiagge di Civitanova. L’iniziativa è nata nel 2018 come momento di festa finale della colonia estiva marina realizzata dall’assessorato alle politiche sociali per i ragazzi con disabilità ed è divenuta una tradizione. I ragazzi e le loro famiglie sono stati ospiti per una colazione di prima mattina e una passeggiata in mare fuori dal porto, in compagnia dei diportisti che con entusiasmo e competenza hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni per un momento di divertimento a misura di tutti.

Le barche coinvolte nell’iniziativa sono state Elilù, Cometa, Orso di Mare, Marea e Drast, tramite i soci Nello Stacchiola, Alvaro Pagliuca, Marco Brunelli, Alberto Malaspina, Nazzareno Clementoni, Bruno Pietrella Marco Moschettoni, Mirko Rosati, Paolo Piantoni e Celaschi Carlo. Tutti i frequentatori dell’associazione La Marina hanno aiutato attivamente nella riuscita della manifestazione.

Il giro fuori porto si è svolto sotto lo sguardo della guardia costiera e il coordinamento delle famiglie ha visto come ogni anno la collaborazione della cooperativa Il Faro.

«Una prospettiva davvero inclusiva è possibile e si costruisce insieme, come l’assessorato fa in rete con tanti attori da anni – commenta l’assessore Barbara Capponi -. Il mio grazie personale va a tutti coloro che attivamente hanno collaborato per rendere tutti protagonisti di un bel momento di divertimento, condivisione e crescita reciproca. È questa la città con l’infanzia a cui lavoriamo da sempre e che vede ciascuno nel proprio ruolo artefice e destinatario di un vero cambio di passo culturale».

«Per i soci della Marina – conclude il direttivo – è ormai una consuetudine ed un piacere portare questi splendidi ragazzi e le loro famiglie a fare un qualcosa di insolito, un’esperienza nuova, vivere un’emozione diversa e la possibilità di vedere Civitanova da una prospettiva inedita. Speriamo di poter continuare negli anni e implementare l’esperienza con l’attività della pesca sportiva per i ragazzi».

