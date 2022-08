Cade con lo scooter,

71enne in prognosi riservata

CIVITANOVA - L'incidente in via D'Annunzio, l'uomo è stato soccorso in eliambulanza e trasferito a Torrette

Cade con lo scooter, grave un 71enne. E’ successo verso le 9,30 in via D’Annunzio a Civitanova. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’uomo era dietro a un Fiat Doblò quando all’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dello scooter è passato alla destra del veicolo che lo precedeva sfiorando il marciapiede ed è rovinato a terra. Non è escluso che a causare la sbandata sia stato un malore. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. Viste le condizioni dell’uomo, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 71enne è stato quindi caricato sull’elicottero e trasferito a Torrette, la prognosi è riservata. Traffico deviato in entrambe le direzione fino allo sgombero della carreggiata. Agenti al lavoro per i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

