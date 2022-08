Il Sasso di San Marone

ora anche in versione gelato

CIVITANOVA - Il dolce dedicato al patrono è stato realizzato nel 2020 grazie a un gruppo social, quest'anno è arrivato anche il gusto che è possibile assaggiare nelle gelaterie della città

Il Sasso di San Marone diventa anche un gelato. Due anni fa per festeggiare il patrono, un gruppo di fedeli tra cui Maurizio Micucci hanno formato un gruppo social per proporre un dolce da fare e mangiare nei giorni della festa del Santo e fino a tutto agosto. Dopo ricerche storiche, si è scelto di fare un dolce legato a San Marone: il Sasso appunto. La storia, infatti, narra che i Romani per uccidere il Santo, caricarono sopra le sue spalle un sasso, pensando che l’uomo non sopportasse il peso e morisse schiacciato, invece miracolosamente il santo lo sostenne. Al dolce è stato poi aggiunto un frutto di stagione, popolare, come le more.

«Lo scopo di questo dolce – dicono gli ideatori – è quello di unire tutti gli abitanti di Civitanova in questi giorni di festa e di estate. Mangiare il Sasso è di buon auspicio, dato che anche il Santo è riuscito a sostenerlo. Quest’anno con la collaborazione della Pro loco di Civitanova, oltre ad invitare pasticcerie, forni e civitanovesi a fare il dolce, si è proposto alle gelaterie di produrre e mettere in vendita il gusto Sasso di San Marone. E’ possibile assaggiare il gusto nelle gelaterie: La golosa, Gigi, la Chiccheria e Romoli. La ricetta del dolce invece è possibile trovarla nel gruppo Facebook “Facciamo un dolce: il Sasso di San Marone”.

