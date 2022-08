Il circolo Acli “La Torre”

protagonista al carnevale di Fano

TREIA - Bellissima esperienza per gli organizzatori della manifestazione gemella passotreiese che hanno sfilato davanti alla folla accorsa l’edizione estiva della manifestazione

Il Circolo Acli “La Torre” di Passo di Treia, organizzatore del Carnevale passotreiese, è stato invitato a presenziare, sabato 13 agosto, al Carnevale Estivo di Fano. Insieme ad altre prestigiose associazioni i soci hanno potuto sfilare in mezzo a una folla di oltre diecimila persone tra i giganti di cartapesta che rappresentano la tradizione fanese.

Il Carnevale Passotreiese ha avuto infatti l’onore di essere inserito nel novero dei “Carnevali Storici Marchigiani” e insieme agli altri membri di questa associazione ha intrapreso il cammino per il riconoscimento del Carnevale come “Patrimonio Immateriale dell’Unesco”. L’invito è nato dunque nell’ambito di questa collaborazione. «È stata un’esperienza molto bella – ha confermato il presidente Daniele Bianchi – che ha portato una piccola realtà come la nostra in mezzo a coloro che hanno fatto la storia di questa festa e stanno lavorando per renderla sempre più importante. Vedere il vessillo e il gruppo del Carnevale Passotreiese in mezzo a quelli dei carnevali più importanti d’Italia, con tante persone che l’hanno fotografato, hanno chiesto informazioni e sono state allietate dalla nostra allegria, non ha prezzo – ha aggiunto – e sicuramente ripaga ogni sforzo fatto per tenere alta la tradizione di questa manifestazione che abbiamo ereditato e che abbiamo l’obbligo morale di portare avanti.

Naturalmente sono doverosi i ringraziamenti per coloro che ci hanno seguito in questa avventura: gli amici di sempre che non fanno mai mancare il loro sostegno, l’Avis di Treia e l’Associazione Polisportiva Aurora Treia per l’aiuto logistico. Tutti noi dell’associazione speriamo che questa esperienza possa servire per dare nuovo slancio al Carnevale Passotreiese e che tante altre persone si vogliano unire per collaborare e renderla una festa sempre più bella e coinvolgente».

