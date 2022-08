International Musical Friendship,

anche la scuola Scodanibbio

protagonista in Polonia

MUSICA - Il gruppo maceratese ha partecipato alla trentesima edizione dell'iniziativa: convivenza di studio, prove, concerti ma anche gite, giochi e canti, per vivere una esperienza di amicizia e condivisione

Alcuni studenti, studentesse e due insegnanti della Scuola civica di musica Stefano Scodanibbio di Macerata hanno partecipato alla trentesima edizione dell’International Musical Friendship in Polonia.

Dal 6 al 13 agosto, a Krzyzowa, oltre 90 ragazzi provenienti dalle scuole di musica di Limburg e Gruwald in Germania, dalla Jegalva in Lettonia, da Swidniza in Polonia, da Cremona e Macerata in Italia si sono ritrovati per una convivenza di studio, prove, concerti ma anche gite, giochi e canti, per vivere una esperienza di amicizia e condivisione. Una nota particolare è stata la partecipazione al concerto finale di bambini, bambine, ragazzi e ragazze ucraini rifugiati in alcune famiglie polacche. I bambini e le bambine più piccoli hanno preparato brani corali con coreografie, mentre i più grandi e le più grandi hanno partecipato al coro e con dell’orchestra dell’Imf suonando un canto popolare ucraino. Il teatro gremito ha accolto con particolare calore e commozione l’esibizione dei ragazzi e delle ragazze. Nell’odierna situazione politica di tensione e di guerra è significativo che l’Imf, nel suo incontro trentennale, abbia mostrato un segno di amicizia e di pace attraverso la musica che ha unito giovani di varie culture e storie.

