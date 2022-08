Gigli Opera Festival,

va in scena la Carmen

RECANATI - Appuntamento domani alle 21,15 a piazza Giacomo Leopardi. Il sindaco Antonio Bravi: «Rappresenta il personaggio femminile che più incarna la forza dell’amore passionale al di là delle regole della morale e della ragione»

16 Agosto 2022 - Ore 15:15 - caricamento letture

La rivisitazione della Carmen, celebre opera di George Bizet, andrà in scena domani sera alle 21,15 nella cornice di piazza Giacomo Leopardi di Recanati, in occasione del Gigli Opera Festival diretto dal maestro Riccardo Serenelli. «Nell’ambito del tema del Gigli Opera Festival di quest’anno “Le eroine nel melodramma, passione e libertà”, la Carmen rappresenta il personaggio femminile che più incarna la forza dell’amore passionale al di là delle regole della morale e della ragione – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Ringrazio il maestro Riccardo Serenelli per l’impegno profuso nella rassegna che rappresenta il tributo della città al nostro illustre concittadino Beniamino Gigli».

«Carmen, personaggio che potremmo definire un Don Giovanni al femminile, ebbe un forte impatto sul pubblico di allora, una donna dalla grande sensualità che fa innamorare le sue prede per poi abbandonarle – si legge nella nota del Comune -. Il femminicidio perpetrato per la prima volta sul palcoscenico del tempo portò ad un rifiuto da parte del pubblico, ma la tanta crudezza di quest’atto aprì la strada ad un grande cambiamento nel mondo del teatro favorendo l’avvento del verismo musicale. Il compositore, a causa della sua prematura morte, non potette assistere al successo della sua opera che da quel momento divenne uno fra i titoli più eseguiti del repertorio operistico».

«Dopo il successo della Tosca che ha visto una piazza Leopardi gremita di pubblico ci prepariamo ad accogliere i tanti appassionati, turisti e cittadini per la rappresentazione della Carmen – ha affermato l’assessora alla Cultura Rita Soccio -. Il Gof, nato per celebrare il grande tenore recanatese, in questa edizione rispecchia più che mai anche la nostra volontà di fare rete con le eccellenze culturali del territorio, un vero e proprio collante per uno sviluppo turistico più ampio in nome della cultura e del bel canto».

Il format “Villa InCanto”, giunto quest’anno alla sua tredicesima stagione, prevede l’impiego di quattro cantanti e un narratore.

Carmen sarà interpretata da Jonaina Salvador, solista e presidentessa dell’associazione Andorra Lirica. Dario Ricchizzi, tenore, vestirà i panni di Don Josè, ruolo con cui si è esibito sia in Italia che all’estero. Micaela sarà Giorgia Paci, soprano che ha mosso i suoi primi passi fra i cast di Villa InCanto a Recanati per poi emergere al Rossini Opera Festival di Pesaro. Oggi Giorgia Paci svolge un’intensa attività internazionale come solista. Il torero Escamillo sarà interpretato da Giulio Boschetti, baritono che si esibisce in tutto il mondo e vanta collaborazioni con direttori d’orchestra come Gusta Kun, Daniel Oren e Riccardo Muti. Luca Violini, attore, doppiatore televisivo, voce di National Geographic e di celebri personaggi, interpreterà il personaggio di Don Josè. Il maestro Serenelli siederà al pianoforte affiancato da due performers quali Roberto Lucanero (solista, compositore e musicologo specializzato in strumenti a mantice, un musicista che spazia dall’organetto alla fisarmonica fino all’organo portativo da lui stesso costruito spesso invitato in festival internazionali come special guest) e Marco Santini (violinista, solista e compositore che vanta al suo attivo numerose incisioni di brani propri e colonne sonore per film e documentari).

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

