Festa di San Marone,

tre concerti nella città alta

CIVITANOVA - Si parte domani alle 21,15 con gli Spaghetti a Detroit, poi giovedì i Dik Dik e infine venerdì i Vili Maschi

16 Agosto 2022 - Ore 09:30 - caricamento letture

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore del santo patrono San Marone, sono stati messi in cartellone tre concerti che animeranno piazza della Libertà a Civitanova alta (inizio ore 21.15, ingresso libero). Il via domani con gli Spaghetti a Detroit. Giovedì saranno poi attesi i Dik Dik e venerdì 19 agosto si chiude il trittico di concerti con i Vili Maschi – tributo a Rino Gaetano. Sempre nella città alta, mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, ci sarà nel piazzale della Tramvia, la tradizionale Cozzata De Santo Maro a cura della Pro loco di Civitanova alta, con stand aperti dalle 19.30. Per i tre concerti e per la Cozzata sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi dell’Itc e dei Frati Cappuccini. Inoltre, la Pinacoteca Civica Moretti e la mostra Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni resteranno aperte al pubblico dal 17 al 21 agosto, con orario serale. Tutto il programma dei festeggiamenti per San Marone.

