Scoppia uno pneumatico in A14,

scende dall’auto e viene investito

SOS - E' successo poco dopo 7 nella galleria Croci a San Benedetto, direzione sud. L'uomo è stato trasferito a a Torrette in eliambulanza. Altri due feriti per un'auto che si è schianta contro il muro, poco più avanti. Traffico bloccato per un paio. Distribuite bottiglie d'acqua alle persone incolonnate

15 Agosto 2022 - Ore 10:22 - caricamento letture

Scoppia una gomma in una galleria della A14, una persona scende dall’auto e viene investita. E’ successo poco dopo le 7 all’interno della galleria Croce di San Benedetto, in direzione sud. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Poco dopo che l’uomo è stato travolto infatti, una vettura si è schiantata contro il muro della galleria poco più avanti, con altri due feriti. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco, polizia autostradale ed il personale di Autostrade per l’Italia. L’uomo investito è stato trasferito in eliambulanza a Torrette, i due a bordo dell’auto sono stati trasportati invece al pronto soccorso.

A seguito dell’incidente il tratto autostradale interessato si è subito intasato. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d’ore e fatto defluire su una sola corsia. Autostrade ha distribuito acqua agli utenti incolonnati.

(In aggiornamento)

