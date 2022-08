Il furto degenera in rapina,

identificati e denunciati due quarantenni

TOLENTINO - Si tratta di un uomo e una donna che avevano rubato un profumo al Krizia's bar e alla richiesta di pagamento da parte del gestore, hanno minacciato e strattonato il personale del locale. I carabinieri li hanno identificati grazie alle immagini delle telecamere

14 Agosto 2022 - Ore 14:08 - caricamento letture

Hanno rubato un profumo al Krizia’s Bar di Tolentino e, quando il personale del locale ha chiesto di pagarlo, li hanno aggrediti con minacce di morte. Identificati e denunciati un uomo e una donna, entrambi quarantenni, già noti alle Forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

L’episodio risale alle 22 del 17 giugno quando il tentativo di furto degenerò in rapina. Già nel corso del primo sopralluogo eseguito la notte stessa, grazie alle immagini riprese del sistema di video sorveglianza dell’esercizio commerciale, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino hanno potuto ricostruire che gli indagati si erano recati al “Krizia’s Bar” e che, mentre consumavano delle bevande, si erano impossessati di un profumo. Mentre stavano uscendo dall’esercizio la persona che li aveva serviti ha rivendicato il pagamento della merce. A questo punto i due avventori hanno aggredito prima verbalmente e poi fisicamente le due persone che in quel momento lavoravano nel bar.

In particolare, l’uomo, appena uscito dal bar, è rientrato con il profumo in mano e, dopo averlo lasciato lì, ha strattonato e spinto il titolare dell’esercizio per riguadagnare l’uscita. In seguito i due si sono accorti di essere ripresi col cellulare ed entrambi hanno minacciato di morte e ingiuriato le due persone presenti, cercando di strappargli il telefono dalle mani e aggredendoli e spingendoli. Nel frattempo il titolare era riuscito a chiamare i carabinieri. I due hanno quindi lasciato rapidamente l’esercizio commerciale, allontanandosi a bordo di una utilitaria e facendo perdere le proprie tracce. Le successive indagini hanno consentito di identificare compiutamente gli indagati e di rintracciarli in un comune limitrofo. Ad entrambi, denunciati alla Procura, è stato notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari. Dovranno rispondere in sede processuale del reato di rapina impropria in concorso.

Si tratta del secondo reato della stessa indole scoperto dai carabinieri del Nor in poco più di un mese. I militari, guidati dal Sostituto Procuratore competente, hanno concluso qualche settimana fa le indagini per la rapina a mano armata all’Autogrill lungo la superstrada della Val di Chienti.

