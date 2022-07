Rapina all’Autogrill, indagine lampo:

due arresti

TOLENTINO - I carabinieri hanno rintracciato a Corridonia le due persone accusate del colpo messo a segno sabato all'alba lungo la superstrada

25 Luglio 2022 - Ore 12:38 - caricamento letture

Rapina a mano armato all’Autogrill, due arresti. I carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare in meno di 24 ore le due persone accusate del colpo messo a segno sabato all’alba all’Autogrill della superstrada a Tolentino. I militari li hanno trovati a Corridonia, nelle loro rispettive abitazioni. Fondamentali per l’indagine le immagini delle telecamere, grazie alle quali i carabinieri della Compagnia di Tolentino sono riusciti a ricostruire il percorso dello scooterone utilizzato per il colpo.

La rapina era stata messa a segno all’alba di sabato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due erano arrivati con lo scooterone, volto coperto uno da un casco e l’altro da una parrucca da clown. Entrambi avevano i guanti. Con una pistola avevano minacciato l’unica dipendente presente al momento facendosi consegnare l’incasso, gratta e vinci e sigarette.

(servizio in aggiornamento)

