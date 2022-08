Terza edizione di Amici Show,

sul palco Macchini e Romitelli

PIEVE TORINA ospiterà domani, domenica 14 agosto alle 21,15 uno spettacolo di varietà con musica, cabaret, magia e balli

Pieve Torina ospiterà domani, domenica 14 agosto, “Amici Show”, uno spettacolo di varietà con musica, cabaret, magia e balli condotto da Marco Moscatelli. «Siamo alla terza edizione di un evento ormai affermato che richiama un pubblico ampio, proveniente da varie città delle Marche e non solo – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – È la ciliegina sulla torta di quest’estate pievetorinese così ricca di iniziative: dalla comicità intelligente di Pievetoridens alla Cena in Bianco, dalle camminate lungo i sentieri natura alle presentazioni di libri, insomma una proposta di qualità e per tutti i gusti a significare come, anche in un contesto e in un momento difficili, riusciamo a fare di questo nostro paese, Pieve Torina, un luogo di richiamo per tutto il territorio».

Amici Show porterà sul palco artisti del calibro di Francesco Capodacqua, Piero Romitelli, Alessandra Doria e poi il mago comico Mancini, il cabarettista Piero Massimo Macchini e il corpo di ballo de “I migliori anni”, il tutto affidato alla conduzione di Marco Moscatelli e alla regia di Chiara Nadenich di fabbricaeventi.com. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per domenica 14 agosto alle 21.15 al Parco Rodari.

