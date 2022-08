Incidente in A14,

soccorsi due uomini:

code e rallentamenti

PORTO SANT'ELPIDIO - Il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito sul guard rail

Incidente stradale in A14, soccorsi due uomini. I sanitari del 118 questa mattina, intorno alle 7,30, sono stati chiamati a intervenire in autostrada per un sinistro che ha visto coinvolta una station wagon. La vettura viaggiava in direzione sud quando, tra Porto Sant’Elpidio e Fermo, il conducente ha perso il controllo del veicolo che è andato a sbattere.

Immediato l’sos e così sul posto sono arrivati i sanitari della Croce verde di Civitanova che hanno soccorso le due persone, due uomini, che viaggiavano a bordo dell’Audi. Con loro, sul luogo dell’incidente anche due pattuglie della Polizia stradale, sottosezione autostradale di Porto San Giorgio, e il soccorso stradale EuroSos.

Inevitabili rallentamenti in direzione sud, almeno fino a quando la Polstrada non ha ultimato i rilievi e il soccorso EuroSos non ha rimosso la vettura incidentata dalla carreggiata. A quel punto la circolazione, piuttosto intensa in A14 in questi giorni di ferie, come ampiamente previsto, è tornata alla normalità.

