I gironi di Promozione e Prima,

ripescate cinque maceratesi

CALCIO - Il Casette Verdini vola in Promozione, l'Esanatoglia torna dopo diciotto anni in Prima categoria. Dalla Terza alla Seconda salgono Amatori Appignano, Csi Recanati e Fabiani Matelica (insieme a Osimo Five e Borgo Rosselli)

A ridosso di Ferragosto, il Comitato regionale Marche rende noti i gironi dei prossimi campionati di calcio di Promozione e Prima categoria. A causa della mancata ammissione del Servigliano, esultano ben cinque squadre maceratesi, beneficiarie di altrettanti ripescaggi. Il Casette Verdini vola in Promozione, mentre l’Esanatoglia torna dopo diciotto anni in Prima categoria. Dalla Terza alla Seconda (ancora non sono pubblici i vari raggruppamenti) salgono Amatori Appignano, Csi Recanati e Fabiani Matelica (insieme a Osimo Five e Borgo Rosselli).

Il girone B di Promozione: Atletico Centobuchi, Aurora Treia, Corridonia, Casette Verdini, Castel di Lama, Civitanovese, Cluentina, Futura 96, Grottammare, Matelica, Monterubbianese, Monticelli, Monturano Campiglione, Palmense, Passatempese, Potenza Picena e Trodica.

Il girone C di Prima categoria: Appignanese, Caldarola, Camerino, Cingolana San Francesco, Cska Amatori Corridonia, Elfa Tolentino, Elpidiense Cascinare, Esanatoglia, Folgore Castelraimondo, Montecosaro, Montemilone Pollenza, Portorecanati, Sarnano, Settempeda, Urbis Salvia e Vigor Montecosaro.

Il girone unico di Eccellenza: Porto Sant’Elpidio, Atletico Azzurra Colli, Atletico Gallo, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Chiesanuova, Fabriano Cerreto, Forsempronese, Jesina, Urbino, Marina, Montefano, Osimana, Maceratese, Sangiustese e Valdichienti Ponte.

