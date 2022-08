Incidente in superstrada,

un ferito al pronto soccorso

SOCCORSI tra Montecosaro e Morrovalle in direzione monti

9 Agosto 2022 - Ore 09:26

Incidente in superstrada, un ferito trasportato all’ospedale. E’ successo intorno alle 8, tra Montecosaro e Morrovalle in direzione monti. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno accompagnato una persona al pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Oltre agli operai dell’Anas, per i rilievi del caso è intervenuta la polizia stradale di Civitanova.

