Gina De Pigliapoco

compie cento anni

APPIGNANO - La centenaria ha ricevuto la visita del sindaco Mariano Calamita

9 Agosto 2022 - Ore 10:44 - caricamento letture

Francesca Gismondi, meglio conosciuta ad Appignano come Gina de Pigliapoco ha tagliato il traguardo dei 100 anni

Classe 1922, Gina de Pigliapoco ha compiuto domenica il secolo di vita e ha ricevuto la visita del primo cittadino Mariano Calamita accompagnato dal consigliere comunale Rolando Vitali. Lle hanno portato gli auguri, in occasione di questo importante traguardo, da parte di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza. Scrive il Sindaco: «Ho voluto porgere personalmente gli auguri di buon compleanno alla nostra cittadina, una persona umile ma ancora vigorosa che certamente, ancor più in questo particolare contesto storico, può dare un segno di speranza all’intera comunità. Auguri per i suoi 100 anni a Gina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA