ATLETICA - In contemporanea il sodalizio maceratese si è aggiudicato il titolo di campione marchigiano di società 2022 per gli Assoluti maschile e femminile, Allievi e Allieve

9 Agosto 2022

Dopo tre mesi di attività la Fidal nazionale annuncia le classifiche per l’ammissione alle finali nazionali dei campionati di società, con l’Avis Macerata che raggiunge un clamoroso risultato qualificandosi in tutte le quattro categorie: Assoluti maschile e femminile, Allievi e Allieve. «Un successo storico» per la società del capoluogo. In contemporanea l’Atletica Avis Macerata si è aggiudicata nelle stesse categorie anche il titolo di campione marchigiano di società 2022.

Le ragazze della prima squadra scenderanno in campo a Palermo il 17 e 18 settembre nella finale Bronzo con una formazione che punta alla promozione in Argento, un traguardo raggiunto già nel 2018 quando a Bergamo le avisine vinsero la finale, conquistando la finale Oro. I maschi delle categorie assolute rientrano in finale a B a Saronno (Varese), nella stessa data, con l’obiettivo di ritornare stabilmente in Serie A, come successo regolarmente negli ultimi anni. Le squadre Allievi-e saranno a Molfetta nella finale Adriatico il 24 e 25 settembre. Saranno circa 70 gli avisini in campo in questi due fine settimana.

Unica società marchigiana presente nelle quattro categorie, gli altri qualificati sono la Tam di Porto San Giorgio nel femminile del settore assoluto a Palermo e le Allieve dell’Atletica Fano Techfem a Molfetta.

Le migliori prestazioni delle ottenute dalle ragazze per raggiungere questo prestigioso traguardo sono state quelle di Eleonora ed Elisabetta Vandi rispettivamente negli 800 in 2’02”78 e nei 400 in 53”32 con risultati oltre i 1000 punti, Ilaria Sabbatini nei 5000 16’55”27 con 913 punti, Sofia Stollavagli nei 100 piani in 12”18 e 892 punti, nei salti Rachele Tittarelli nel salto con l’asta con 3,45 metri, Mara Marcic nell’alto con 1.67 metri, entrambe con 828 punti e Serena Mazzoni nel lungo con 5,23 metri e 725 punti.

Nei maschi i migliori risultati tecnici sono stati quelli di Giovanni Faloci con 60,22 metri nel lancio del disco con 1026 punti, Gregorio Giorgis nel lancio del martello con 65,69 metri e 958 punti, Lorenzo Angelini 10”51 nei 100 con 957 punti, Ndiaga Dieng negli 800 in 1’49”03 e 953 punti, Emanuele Salvucci nel giavellotto con 64,41 metri e 910 punti e Federico Vitali nei 400 in 48”77 e 876 punti.

Nelle Allieve su tutte Rachele Tittarelli con 3,45 metri nell’asta e 828 punti, Ambra Compagnucci nell’alto con 1,66 metri e 819 punti e Sonia Gattari nei 100 piani in 12”56 e 815 punti.

Negli Allievi su tutti Riccardo Ricci nel lungo con 6,69 metri e 814 punti, Matteo Vitali nei 400 51”23 e 739 punti e Samuele Libero Marino nei 3000 in 9’07”37 e 680 punti.

